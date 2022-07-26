В Лоде застрелили 30-летнюю арабскую женщину

Женщина была найдена бездыханной во дворе своего дома, и бригады MDA констатировали ее смерть на месте. Полиция начала расследование, а следователи собирают улики.

Сегодня вечером (вторник) во дворе своего дома в Лоде была застрелена арабская женщина в возрасте около 30 лет. Прибывшая на место происшествия бригада MDA обнаружила ее безжизненной и была вынуждена констатировать смерть.

Полиция начала расследование, в рамках которого ведутся поиски лиц, совершивших преступление, а следователи собирают материалы с места происшествия.

Старший врач Эйтан Шенор сказал: «Пострадавшая лежала без сознания и страдала от проникающего ранения тела. Мы провели медицинские тесты, но она не подавала признаков жизни, и нам оставалось только констатировать ее смерть».

«Курсор» писал ранее, что 21 июля, в центре Израиля произошло чрезвычайное происшествие — два человека провалились в воронку, которая образовалась из-за провала грунта под частным бассейном во дворе виллы в Кармей Йосеф. Один мужчина погиб.

Еще мы писали, что поход в знаменитый аквапарк «Меймадион», расположенный в Тель-Авиве, закончился для мужчины и его 6-летнего сына весьма плачевно. При спуске с горки они получили множественные ушибы и были госпитализированы в больницу.