В Мариуполе на улицах до сих пор лежат трупы в пластиковых пакетах

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Пакеты с трупами разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращения жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая: «кому нужно, пусть тот и похоронит», написал Андрющенко.
Он также сообщил, что в новом морге на базе больницы №1 в Мариуполе при поиске места захоронения в братской могиле захватчики предоставляют каталог фотографий трупов в количестве 3-4 тысячи. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют, что в «каталоге смерти» не более чем 20 процентов от всех, которые прошли через морг.
Мариуполь в настоящее время живет без нормальных поставок электричества, воды, газа. Городу угрожают экологическая катастрофа и вспышка инфекционных заболеваний.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!