В Мариуполе на улицах до сих пор лежат трупы в пластиковых пакетах

Во временно захваченном войсками рф* Мариуполе есть улицы, на которых до сих пор лежат трупы , упакованные в пластиковые пакеты. Люди, которые остаются в городе и не могут его покинуть, просят новые «власти» принят меры, но оккупанты не реагирует на обращения по этому поводу.

Об этом в Телеграме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Пакеты с трупами разрывают бродячие собаки, растаскивая части тел по району. На обращения жителей оккупационные власти отказываются реагировать и проводить захоронения, отвечая: «кому нужно, пусть тот и похоронит», написал Андрющенко.

Он также сообщил, что в новом морге на базе больницы №1 в Мариуполе при поиске места захоронения в братской могиле захватчики предоставляют каталог фотографий трупов в количестве 3-4 тысячи. Мариупольцы говорят, что близкие психически не выдерживают такого поиска. Более того, сами оккупанты заявляют, что в «каталоге смерти» не более чем 20 процентов от всех, которые прошли через морг.

Мариуполь в настоящее время живет без нормальных поставок электричества, воды, газа. Городу угрожают экологическая катастрофа и вспышка инфекционных заболеваний.

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