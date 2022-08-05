В Мариуполе острая нехватка медикаментов: массово умирают люди

Во временно захваченном войсками россии* Мариуполе в больницах из-за нехватки лекарств и медиков умирает фактически каждый четвертый пациент.

Об этом в Телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, для обустройства «нормальных» условий для российских военных людей размещают по коридорам. За неимением персонала – фактически бросают в одиночестве, отсюда и сверхвысокая смертность.

Советник мэра отметил, что инсулинозависимые больные в самом плохом состоянии в Мариуполе. Привезенный из россии эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице.

«Он и «раздает» инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной», — констатировал Андрющенко.

Ранее Курсор писал, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.