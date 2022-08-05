В Мариуполе острая нехватка медикаментов: массово умирают люди

Об этом в Телеграме сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, для обустройства «нормальных» условий для российских военных людей размещают по коридорам. За неимением персонала – фактически бросают в одиночестве, отсюда и сверхвысокая смертность.
Советник мэра отметил, что инсулинозависимые больные в самом плохом состоянии в Мариуполе. Привезенный из россии эндокринолог принимает только один раз в неделю в четверг в одной больнице.
«Он и «раздает» инсулин в шприцах. Поэтому везет не всем. Ситуацию совместимости, подбора инсулина вообще никто не контролирует. Просто медицины нет в городе. Никакой, кроме иллюзорной», — констатировал Андрющенко.
Ранее Курсор писал, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
СМИ: У россии осталось ракет на несколько месяцев войны. Россия за четыре месяца войны в Украине потратила более пяти тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас у рф остались только старые, не точные ракеты.
Курсор сообщал, что кремлевский пропагандист обвинил США в затягивании прокси-войны с рф и возмутился поставками американского оружия для Украины. Больше всего его возмутила перспектива передачи систем залпового огня.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!