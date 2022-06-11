В Мариуполе россияне издеваются над местными жителями горячим душем в самую жару

Известно, что Мариуполь из-за многочисленных разрушений, множества трупов, отсутствия воды и полной антисанитарии оказался на гране эпидемии. Люди не имеют возможностей элементарно следить за гигиеной. Солдаты рф* воспользовались этой ситуацией, чтобы издеваться над ними и дальше. Они предлагают местным жителям принять горячий душ в самую жару.
Об этом в своем Telegram-канале рассказал советник мэра города Петр Андрющенко.
Ни для кого не секрет, что в городе сейчас большая проблема с водой. Помыться невозможно, питьевой воды — дефицит. Оккупанты установили мобильные душевые, якобы для решения этой проблемы. Беда в том, что помыться можно там только с 11 до 16.00, то есть в самую жару.
Стоит также добавить, что оккупационная власть начинает закрывать захваченный Мариуполь на карантин. В городе распространяется холера. Оккупанты решили оставить все, как есть и «кто выживет, тот выживет».
Гуманитарная ситуация становится все хуже: питьевую воду жители Мариуполя получают раз в два дня, есть проблема с едой. Оккупанты сообщили, что бесплатную еду с 1 июля будут получать только пенсионеры и люди с инвалидностью.
Ранее Курсор сообщал, что российский военный рассказал матери, что из Украины живым не выбраться.
Еще напомним, что премьер-министр Венгрии заявил, что у Украины невысокие шансы на победу.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!