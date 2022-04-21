В Мексике спасли радиоведущего-харедим, попавшего в сильнейший шторм

«Все, кто был в лодке, перелетали с одного борта на другой, их беспрестанно рвало, нас спасло настоящее чудо», — рассказал о происшествии радиоведущий Менахем Токер.

Радиоведущий харедим Менахем Токер, который в настоящее время отдыхает со своей семьей в Мексике, был чудом спасен от сильного шторма, который чуть не опрокинул лодку, в которой он находился.

Токер вместе со своими друзьями и семьей отправился в плавание по морю у острова Козумель, Мексика, но во время путешествия лодка попала в шторм.

Токеру удалось позвать на помощь своего хорошего друга Дуди Каплина. Каплин служит эмиссаром в Козумеле и быстро прислал вертолет, чтобы спасти тех, кто находился на борту лодки.

«Все, кто был в лодке, летали из стороны в сторону, их непрерывно рвало из-за шторма на море», — рассказал Токер в интервью «Кикар Хашаббат».

«Мы были спасены от утопления в море настоящим чудом. Это наше личное «разделение моря»».

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