В Нидерландах грузовик въехал в толпу отдыхающих на вечеринке: шестеро погибших

Водителем грузовика оказался 46-летний житель Испании. Алкоголя в его организме не обнаружили.

Вечером в субботу, 27 августа, в городе Нью-Бейерланд (Нидерланды) в результате столкновения с грузовиком погибли шесть человек. Также пострадали семеро, один из них находится в критическом состоянии.

Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что большинство погибших били жителями Нью-Бейерланда — в частности, двое мужчин в возрасте 50 и 62 лет и две женщины в возрасте 32 и 75 лет. Также погибли 41-летний мужчина и 28-летняя женщина из соседнего Гудсваарда.

Авария произошла на Т-образном перекрестке возле дамбы. Около 18:00 грузовик въехал в зону барбекю местного ледового клуба.

Как сообщает СМИ, полиция надеется, что у прохожих есть фото или видео аварии, которые могут внести ясность в обстоятельства. В настоящее время грузовик увезен с места аварии.

Водителя грузовика, 46-летнего испанца, подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом. Алкоголя в его крови обнаружено не было.

Как сообщал Курсор, 20 августа в Турции произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло как минимум 16 человек.

Пассажирский автобус въехал в припаркованный пожарный автомобиль, машину информационного агентства «Ихлас» и «скорую» помощь. Среди погибших в результате аварии есть и представители СМИ, и спасатели, и медики. Также в ДТП получили травмы разной степени тяжести 22 человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Известно, что авария произошла на трассе Газиантеп-Низип. Автобус в результате столкновения с легковой машиной перевернулся и сбил остальные автомобили.

Также Курсор информировал о том, что 16 августа, на шоссе в восточном Пакистане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором по меньшей мере погибли 20 человек. На дороге столкнулся пассажирский автобус и бензовоз.