Ужасное ДТП на юге Турции: известно о 16 погибших

На юго-востоке Турции произошла ужасная авария с участием автобуса, пожарной машины, «скорой» помощи и автомобиля журналистов.

Сегодня, 20 августа, в Турции произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибло как минимум 16 человек.

Об этом сообщает издание Trthaber.

Пассажирский автобус въехал в припаркованный пожарный автомобиль, машину информационного агентства «Ихлас» и «скорую» помощь. Среди погибших в результате аварии есть и представители СМИ, и спасатели, и медики. Также в ДТП получили травмы разной степени тяжести 22 человека, их госпитализировали в медицинское учреждение.

Известно, что авария произошла на трассе Газиантеп-Низип. Автобус в результате столкновения с легковой машиной перевернулся и сбил остальные автомобили.

На место ДТП приехала полиция, которая выясняет все обстоятельства трагического инцидента.

«Курсор» писал ранее, что 16 августа, на шоссе в восточном Пакистане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором по меньшей мере погибли 20 человек. На дороге столкнулся пассажирский автобус и бензовоз.

Еще мы писали, что в Великобритании было предъявлено обвинение водителю, который наехал на 30-летнюю Негу Селу и ее 80-летнего отца Йорама Хиршфельда, жителей севера Израиля, когда они выходили из ресторана в городе Рамсгит на юго-востоке Англии.