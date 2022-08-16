В Пакистане автобус въехал в бензовоз: известно о 20 погибших

Пострадавшие в результате аварии были доставлены в больницу, по меньшей мере шесть пассажиров находятся в критическом состоянии.

Сегодня, 16 августа, на шоссе в восточном Пакистане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором по меньшей мере погибли 20 человек.

Об этом сообщает издание АР.

На дороге столкнулся пассажирский автобус, который следовал из восточного города Лахор в южный портовый город Карачи. Транспорт въехал в бензовоз недалеко от Джалалпур Пирвала в провинции Пенджаб.

Согласно предварительной информации, столкновение произошло из-за халатности водителя автобуса. В результате аварии произошел масштабный пожар. 20 пассажиров погибли, в том числе и водитель автобуса. Некоторые из тел были сожжены до неузнаваемости, и будут проведены тесты ДНК для идентификации останков, прежде чем тела будут переданы семьям.

Пострадавших доставили в больницу, по меньшей мере шесть человек находятся в критическом состоянии.

«Курсор» писал ранее, что пассажирский автобус упал в ущелье на юго-западе Пакистана, в результате происшествия погибли 20 человек.

Еще мы писали, что в понедельник, 15 августа, грузовик влетел в дерево возле парка «Сафари» в Рамат-Гане. Три человека получили ранения, включая ребенка.

Напомним, что с начала 2022 года в Израиле в результате ДТП погибло 228 человек, из них 70 — пешеходы. 19 погибших зафиксировано только за последнюю неделю.