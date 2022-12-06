В Нью-Йорке на евреев вновь напали с оружием

Еврей был ранен из пневматического пистолета в понедельник вечером в районе Флэтбуш в Бруклине.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Инцидент последовал за аналогичным нападением на еврея и его семилетнего сына в Статен-Айленде в воскресенье. Молодой человек получил ранение в шею, но серьезно не пострадал.

Инцидент расследуется 70-м участком полиции Нью-Йорка и Целевой группой полиции Нью-Йорка по преступлениям на почве ненависти. Эксперты просматривают видео с камер наблюдения, чтобы идентифицировать стрелка.

«Курсор» сообщал, что мэр Нью-Йорка заявил, что антисемитизм стал нормой и приобрел популярность.