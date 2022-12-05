На евреев напали с оружием возле кошерного магазина в США

Одна из пуль задела ухо мальчика и попала отцу в грудь.

Еврейская семья, отец и сын, стали жертвами нападения с использованием пневматического ружья, когда выходили из кошерного супермаркета в Статен-Айленде (Нью-Йорк, США).

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Это произошло 4 декабря, в воскресенье. Отец и его 7-летний сын стояли возле продуктового магазина Island Kosher около 16:20, когда в них выстрелил несколькими пулями из ружья проезжающий Ford Mustang. Одна из пуль задела ухо мальчика и попала отцу в грудь.

После выстрелов «Мустанг» уехал. По данным полицейских, у него не было номерных знаков. Двое пострадавших получили легкие травмы, им оказали помощь на месте.

Целевая группа по преступлениям на почве ненависти расследует, не был ли мотивом инцидента антисемитизм.

Ранее мэр Нью-Йорка заявил, что антисемитизм стал нормой и приобрел популярность, что он сравнил с кипящим котлом. Он считает, что у людей, разжигающих ненависть, не должно быть 5 млн подписчиков в соцсетях, когда у тех, кто следует правильным ценностям, всего 100 тыс фолловеров.

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