Мэр Нью-Йорка заявил, что антисемитизм стал нормой и приобрел популярность

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс на открытии Саммита мэров против антисемитизма (MSAA) в Греции высказался о росте популярности антисемитизма.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Адамс воспользовался аналогией антисемитизма с кипящим котлом, чтобы описать сложившуюся ситуацию.

«Температура поднимается настолько незначительно, что мы позволили ей нормализоваться во всех сферах нашей жизни. Мы к этому привыкли, это стало популярным. У тех, кто разжигает ненависть, не должно быть пяти миллионов подписчиков в социальных сетях, когда у тех, кто выступает за то, что правильно, всего 100 000 подписчиков. Они организовались до такого опасного в настоящее время уровня», – заявил он.

Об этом вопросе высказалась президент Греции Катерина Сакелларопулу. Она утверждает, что моральным долгом в условиях разрастания антисемитизма является ежедневное культивирование исторического знания, размышление о причинах, ставших причиной нацизма, расизма, антисемитизма и всевозможных расовых, религиозных и социальных предрассудков.

В саммите принимают участие более 50 мэров и руководителей муниципалитетов со всего мира. Они включают представителей Нью-Йорка, Вены, Парижа, Дортмунда, Мальме, Альбукерке, Ричмонда, Форта, Лодердейла, Дрездена, Джексона, Миссисипи, Граца, Салоники, Белостока и других городов.

Саммит мэров против антисемитизма провели в партнерстве с Движением по борьбе с антисемитизмом (CAM), Центром еврейского воздействия (CJI) и Еврейскими федерациями Северной Америки (JFNA). По словам гендиректора CAM Саша Ройтмана Дратва, эта конференция беспрецедентна и жизненно важна, потому что столько местных и муниципальных лидеров в одном месте никогда не встречались в одном месте для передачи опыта в отношении методов борьбы с антисемитизмом.

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