В Петах-Тикве из-за пожара эвакуировали детей из медицинского центра Шнайдер

Сотрудники экстренных служб провели эвакуацию пациентов из Детского медицинского центра Шнайдер в Петах-Тикве. В помещении медицинского учреждения рано утром в четверг, 29 сентября, произошел пожар.

Пожарная служба Израиля сообщила, что пожар, скорее всего, произошел из-за короткого замыкания.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Пожар, вспыхнувший в кардиохирургическом отделении больницы на пятом этаже. Вскоре было проведена экстренная эвакуация, так как на место происшествия прибыли пожарные.

Специалисты приступили к ликвидации возгорания. Пожарные бригады взяли под контроль пламя, которое было потушено, о пострадавших не сообщается. Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления причин и подробностей случившегося.

Ранее «Курсор» сообщал, что 70 туристов эвакуировали из локации на берегу озера Кинерет. Они находились в прибрежной лесополосе и пляжной зоне, поскольку загорелись высохшие кустарник и трава. К месту возгорания были стянуты пожарно-спасательные службы. В общей сложности для тушения возгорания пришлось привлечь значительные силы.

«Курсору» также стало известно, что в лесополосе, расположенной возле кибуца Манара на севере Израиля начался масштабный пожар. На борьбу с огнем отправили 18 пожарных расчетов и 8 самолетов. Огонь начался недалеко от популярного туристического места и канатной дороги «Цук Менара», но быстро распространился на другие территории. Отдыхающих пришлось срочно эвакуировать, чтобы они не надышались дымом и не пострадали. Власти описывают пожар как «очень обширный» и отмечают, что пока огонь не удалось взять под контроль.