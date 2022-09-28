На севере Израиля вспыхнул сильный пожар: туристов срочно эвакуировали

На место происшествия были отправлены 18 пожарных расчетов, а также привлечена авиация. О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Сегодня, 28 сентября, в лесополосе, расположенной возле кибуца Манара на севере Израиля начался масштабный пожар. На борьбу с огнем отправили 18 пожарных расчетов и 8 самолетов.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Представитель Управления пожарно-спасательной службы сообщил, что сейчас проводится активная работа по ликвидации возгорания. Очаги пожара зафиксированы в нескольких разных местах возле кибуца.

Огонь начался недалеко от популярного туристического места и канатной дороги «Цук Менара», поэтому отдыхающих пришлось срочно эвакуировать, чтобы они не надышались дымом и не пострадали.

Власти описывают пожар как «очень обширный» и отмечают, что пока огонь не удалось взять под контроль.

«Курсор» писал ранее, что во вторник, 27 сентября, на берегу озера Кинерет между пляжами Хокок и Гиносар начался масштабный пожар. Отдыхающих из-за сильного задымления эвакуировали.

Еще мы писали, что в Ашкелоне случился пожар в квартире на первом этаже жилого дома по улице Маалот. В результате пожара серьезно пострадали два человека.

Напомним, что 15 сентября, в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Службы пожарной охраны, а также привлекли авиацию. Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек.