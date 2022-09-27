Пожар на берегу озера Кинерет: спасатели взяли огонь под контроль

Во время пожара с территории эвакуировали около 70 туристов, находившихся в прибрежной лесополосе и пляжной зоне.

Спасательные службы взяли под контроль пожар между пляжами Хохок и Гиносар.

Об этом сообщает inn.co.il.

Отмечается, что во время пожара с территории эвакуировали около 70 туристов, находившихся в прибрежной лесополосе и пляжной зоне.

Как известно, сегодня, 27 сентября, на берегу озера Кинерет на участке между пляжами Хокок и Гиносар вспыхнул обширный пожар — загорелись высохшие кустарник и трава.

К месту возгорания были стянуты пожарно-спасательные службы: с огнем боролись пять пожарных бригад и четыре поднятых в небо пожарных самолета.

«Из-за сильного задымления все отдыхающие на пляжах и в прибрежной лесополосе эвакуированы, – сообщает пожарно-спасательная служба Северного округа. Пожарные работают в нескольких секторах. Особое внимание уделяется безопасности находящимся в опасной зоне местному дому престарелых, автостоянке и лесному массиву», — сообщили в пожарно-спасательной службе Северного округа.

Курсор писал ранее, что 15 сентября, в лесу Кфар-ха-Хореш вспыхнул масштабный пожар, на его ликвидацию отправили пять расчетов Службы пожарной охраны, а также привлекли авиацию. Пожар начался на открытой местности недалеко от города Мигдаль-Ха Эмек. Подробности чрезвычайного происшествия выясняются.

Еще мы писали, что в субботу, 24 сентября, в центре Тель-Авива на рынке «Кармель» вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил ресторан и несколько прилавков. На место инцидента приехали несколько пожарных расчетов, а также бригады «скорой» помощи. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, что в Галилее в районе города Капернаум произошел сильный пожар и огонь начал приближаться к католическому храму женского итальянского францисканского монастыря на горе Блаженств. По тревоге была поднята пожарная авиация.