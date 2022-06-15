В пляжном городке в Южной Каролине произошел антисемитский инцидент

Полиция Серфсайд-Бич, Южная Каролина, начала расследование инцидента после того, как рано утром в воскресенье в пластиковых пакетах, отягощенных рисом, были обнаружены антисемитские листовки.

В воскресенье группа сторонников превосходства белой расы нацелилась на небольшой пляжный городок в Южной Каролине с антисемитскими листовками, которые напоминали те, которые распространялись в других местах по всей территории Соединенных Штатов за последние два года.

Об этом сообщает Israel National News.

«Управлению полиции известно о постыдных деяниях, совершенных лицами, распространяющими антисемитскую пропаганду по городу сегодня рано утром. Офицеры ходили по городу, пытаясь убрать ее с ваших дворов», — об этом говорится в сообщении полиции.

«Город Серфсайд-Бич — это «семейный пляж», приветствующий всех людей в нашем сообществе. Мы никоим образом не оправдываем такое поведение», — добавили в полиции.

Подобные антисемитские пропагандистские листовки в пластиковых пакетах, нагруженных рисом, были обнаружены в десятках мест по всей территории Соединенных Штатов за последние два года, причем некоторые инциденты произошли во время еврейских праздников.

Курсор писал ранее, что немецкий суд запретил снос антисемитского церковного барельефа. Хотя суд согласился с тем, что содержание резьбы оскорбительно, он установил, что церковь предприняла достаточные шаги, чтобы противостоять этому, установив мемориал и информационный щит.