В пляжном городке в Южной Каролине произошел антисемитский инцидент

В воскресенье группа сторонников превосходства белой расы нацелилась на небольшой пляжный городок в Южной Каролине с антисемитскими листовками, которые напоминали те, которые распространялись в других местах по всей территории Соединенных Штатов за последние два года.
Об этом сообщает Israel National News.
«Управлению полиции известно о постыдных деяниях, совершенных лицами, распространяющими антисемитскую пропаганду по городу сегодня рано утром. Офицеры ходили по городу, пытаясь убрать ее с ваших дворов», — об этом говорится в сообщении полиции.
«Город Серфсайд-Бич — это «семейный пляж», приветствующий всех людей в нашем сообществе. Мы никоим образом не оправдываем такое поведение», — добавили в полиции.
Подобные антисемитские пропагандистские листовки в пластиковых пакетах, нагруженных рисом, были обнаружены в десятках мест по всей территории Соединенных Штатов за последние два года, причем некоторые инциденты произошли во время еврейских праздников.
Курсор писал ранее, что немецкий суд запретил снос антисемитского церковного барельефа. Хотя суд согласился с тем, что содержание резьбы оскорбительно, он установил, что церковь предприняла достаточные шаги, чтобы противостоять этому, установив мемориал и информационный щит.
Также мы писали, что венгерский журналист-антисемит оскорблял еврейский народ на международной конференции. Жолт Байер, который ранее называл евреев «вонючими экскрементами», цыган сравнивал с «животными» и использовал расовые эпитеты для описания темнокожих людей, выступил на сцене американской Конференции консервативных политических действий, или CPAC, впервые проходящей в Европе.