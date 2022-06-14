Немецкий суд запретил снос антисемитского церковного барельефа

Хотя суд согласился с тем, что содержание резьбы оскорбительно, он установил, что церковь предприняла достаточные шаги, чтобы противостоять этому, установив мемориал и информационный щит.

Верховный суд Германии отклонил иск, требующий от местной церкви, связанной с протестантом Мартином Лютером, убрать со своей стены древнюю антисемитскую резьбу.

Широко известный как «Judensau» (еврейская свиноматка), барельеф 13-го века на церкви в восточногерманском городе Виттенберг изображает раввина, заглядывающего в задний проход свиньи, в то время как другие фигуры сосут молоко из ее сосков.

«Vom Schandmal zum Mahnmal geworden»: «Judensau»-Relief darf bleiben – Bundesgerichtshof beendet jahrelangen Streit zumindest vorläufig https://t.co/rsHOAgdab4 pic.twitter.com/TqFhqCSLqa — Presse- & Mediennews (@Medien_News) June 14, 2022

Хотя суд согласился с тем, что содержание резьбы было оскорбительно, он установил, что церковь предприняла достаточные шаги, чтобы противостоять этому, установив мемориал и информационный щит.

Ранее Курсор писал, что Еврокомиссия предложила странам ЕС поставлять газ из Египта и Израиля. Представители Европейского союза публично заявили, что блок намерен заключить трехстороннее соглашение с Египтом и Израилем до лета, но детали проекта от 7 июня не разглашаются.

Курсор сообщал, что Израиль настаивает на том, что не ведет бурение в спорном районе. Министр обороны Бени Ганц, министр иностранных дел Яир Лапид и министр энергетики Карин Эльхаррар выступили с совместным заявлением на фоне напряженности в отношениях с Ливаном по поводу бурения в месторождении Кариш.