В районе Иерусалима второй день подряд бушует лесной пожар

14:51, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля, Zahav
Пожар огонь фото
Фото: pixabay.com

Пожарно-спасательная служба Израиля сообщает, что 13 команд и пять пожарных самолетов борются с пламенем, пытаясь не допустить его приближения к жилым районам.

Второй день подряд в окрестностях Иерусалима вспыхивает пожар, на этот раз вблизи мошава Бар Гиора, Цур Хадассы и Бейт-Шемеша.

Близлежащая трасса 386 была перекрыта для движения в обоих направлениях.

Ранее Курсор писал, что в отношении двух террористов, совершивших теракт в Эладе, возбуждено уголовное дело. В начале мая двое нападавших, вооруженных топорами, напали на прохожих, убив троих.

Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.

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Автор материала:
Алекс Арнав
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