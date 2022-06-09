В районе Иерусалима второй день подряд бушует лесной пожар

Второй день подряд в окрестностях Иерусалима вспыхивает пожар, на этот раз вблизи мошава Бар Гиора, Цур Хадассы и Бейт-Шемеша.

Близлежащая трасса 386 была перекрыта для движения в обоих направлениях.

כבאות והצלה לישראל

מחוז ירושלים

שריפה בשטח פתוח סמוך למושב בר גיורא

סמוך לשעה 13:00 נתקבל דיווח במרכז השליטה של כב»ה מחוז ירושלים על שריפת יער בכניסה למושב בר גיורא. 6 צוותי כיבוי שהוזנקו אל המקום נמצאים בזירה ו-2 צוותים נוספים בדרך. כמו כן הוזנקו 2 מטוסי כיבוי. קיימת סכנה ליישוב pic.twitter.com/Bsn39Urgv4 — י.גורדון (@SmPwst) June 9, 2022

Ранее Курсор писал, что в отношении двух террористов, совершивших теракт в Эладе, возбуждено уголовное дело. В начале мая двое нападавших, вооруженных топорами, напали на прохожих, убив троих.

Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.