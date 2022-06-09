Теракт в Эладе: появилась новая важная информация

Прокуратура Центрального округа подала обвинительный акт в Центральный районный суд против Асада аль-Рафаи, 19 лет, и Цабахи Абу Шакира, 20 лет, двух террористов, убивших троих в результате нападения с топором в Эладе в мае.
Им вменяют три отдельных обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах в виде терроризма и еще пять покушений на убийство.
Мэр Элада сегодня утром прибыл в окружной суд, когда было предъявлено обвинение террористам. Он назвал их «отребьем» и сказал, что они заслуживают смертной казни.
Убийство трех мужчин было частью волны террористических атак в Израиле и в Иудее и Самарии весной и произошло на фоне неоднократных угроз со стороны палестинских террористических группировок по поводу напряженности вокруг Храмовой горы в Иерусалиме. Комплекс считается самым святым местом в иудаизме, так как здесь когда-то стояли первый и второй еврейские храмы. Здесь также находится мечеть Аль-Акса, третья по значимости святыня ислама.
Курсор ранее писал, что мэр Шефарама сделал заявление об убитой дочери его заместителя.
Также Курсор передавал, что США, Великобритания, Франция и Германия стремятся осудить Иран в МАГАТЭ.
Редакция писала, что Израиль направил самолет с гуманитарной помощью в Украину.