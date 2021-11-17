В результате пожара в Петах-Тикве пострадали четыре человека

В одной из квартир на улице Шломцион ха-Малках вспыхну пожар, из-за чего спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома.

В Петах-Тикве рано утром в среду вспыхнул пожар, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Пожар вспыхнул в спальне многоквартирного дома на улице Шломцион ха-Малках перед рассветом в среду и быстро распространился по всей квартире.

На место происшествия были направлены пожарные и спасатели, которые эвакуировали жильцов дома.

Четырем людям, находившимся в квартире, где вспыхнул пожар, медики на месте происшествия оказали помощь в связи с вдыханием дыма.

Четверо пострадавших были эвакуированы в местную больницу для лечения. Все четверо получили травмы легкой степени.

Курсор ранее писал, что в одной из синагог Иерусалима вспыхнул пожар. Пожарные обнаружили возгорание, возникшее в трехэтажном здании, и быстро приступили к его тушению. Обыскав синагогу, пожарные обнаружили, что внутри никого не было, так как пожар начался до того, как первые верующие пришли на утреннюю молитву.

Кроме того, в городе на севере Израиля вспыхнул лесной пожар. В лесу, прилегающем к северному израильскому городу Маалот-Таршиха, расположенному примерно в 20 километрах к востоку от Нагарии, рано утром в воскресенье вспыхнул пожар.

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