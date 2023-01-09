В рф произошел пожар в палаточном лагере для мобилизованных

В учебной части в нижней павловке вспыхнул пожар, а вероятными виновниками называют пьяных офицеров.

В оренбургской области рф* произошел пожар в палаточном лагере для мобилизованных.

Об этом сообщают российские СМИ.

По их информации, пожар вспыхнул под утро 9 января в учебной части в нижней павловке. Вероятными виновниками пожара называют пьяных офицеров.

По данным одного из мобилизованных, дежурившая в части пожарная машина якобы оказалась без давления. Военным пришлось ждать городских спасателей, отметили СМИ.

О жертвах пока не сообщается, но родители некоторых солдат уже пожаловались, что сгорели все вещи, которые они покупали военнослужащим перед отправкой на фронт.

«Курсор» писал ранее, что российский агрессор продолжает наращивать силы и технику, готовясь к новому наступлению, то есть они дальше прорабатывают план по захвату Украины.

Напомним, что армия российской федерации продолжает нести большие потери на фронте в Украине. ВСУ ежедневно пополняют статистику потерь врага и за прошлые сутки ликвидировали почти полтысячи человек.