В России депутата забрали в психбольницу прямо во время заседания

Одного из областных депутатов в России прямо с «работы» отправили в психиатрическую клинику — работники заведения приехали в здание районного совета и забрали Виктора Коваленко.

Во время рабочего заседания районного совета Колыбанского района Новосибирской области в здание прибыла группа психиатров для госпитализации одного из депутатов.

Интересно, что политик по имени Виктор Коваленко «отправился в больницу» под общий смех своих коллег, но сам пригрозил врачам судом.

По одной из версий происходящего, его жена вызвала психиатров из-за неадекватного поведения Виктора.

По другой версии, это может быть «подставой» и своеобразной «шуткой». Сам же виновник происходящего говорит, что он вовсе не смеялся.

Виктор Петрович заявил, что обратился с заявлением в суд.

«Сегодня они приходят с бинтами, завтра — с бомбами. Людей действительно нужно судить за такие случаи», — добавил коллега народного избранника.

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