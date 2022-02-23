Российские олигархи потеряли более 30 млрд долларов в этом году

По мере обострения конфликта в Украине состояния сверхбогатых россиян сократились из-за санкций и падения фондовых рынков — только за последние двое суток российские бизнесмены потеряли 10 млрд долларов.

В этом году состояние российских олигархов сократилось на 32 миллиарда долларов, а эскалация конфликта в Украине может привести к еще большему сокращению богатства.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о санкциях, направленные против продажи Россией суверенных долгов за рубеж и элиты страны, и заявил, что направит неопределенное количество дополнительных американских войск в Прибалтику в качестве оборонительного шага для защиты стран НАТО.

Согласно списку 23 миллиардеров страны, их чистая стоимость в настоящее время составляет 343 миллиарда долларов, что меньше, чем 375 миллиардов долларов на конец года.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

Кроме того, Путин рассказал, в каких границах Россия признает «ДНР» и «ЛНР». Глава Российской Федерации выступил на пресс-конференции, где заявил, что в конституции «ЛДНР» границы прописаны в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.

Также сообщалось, что в МИД России заявили, что пока не будут вводить регулярные войска на территорию оккупированного Донбасса. Журналисты и очевидцы заявляют, что в ночь на 22 февраля на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей ввели тяжелую технику без опознавательных знаков за несколько часов после выступления Путина.

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