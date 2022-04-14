В россии подтвердили, что крейсер «москва» затонул

23:10, Вчера
Происшествия, Новости СНГ
Корабль фото
Фото: pixabay.com

Российский крейсер «москва», которые вчера был подбит «Нептуном» сегодня официально потонул — минобороны рф заявило, что при транспортировке он пошел ко дну.

Минобороны рф сообщило, что при буксировке крейсера «москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость.

В условиях штормового волнения моря корабль затонул.

Стоит отметить, что в россии заявили, что только 14 членов экипажа корабля были спасены.

Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.

Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
Аарон Шендецкий
ТЭГИ:
Читайте также