Российские спасатели не могут потушить пламя. А соцсети обсуждают, что вероятно огонь вспыхнул не случайно и к нему могли приложить руку бойцы ВСУ.

В ростовской области рф*, которая находится на границе страны-агрессора с Украиной, вспыхнул серьезный пожар, который в любую минуту может перекинуться на жилые дома и заправки.

Об этом в своем Telegram сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что ростовская область является регионом рф, который ближе всего расположен к Мариуполю. Что стало причиной пожара, Андрющенко не сообщил. Однако он намекнул, что очередная «неприятность» в россии могла произойти совсем не случайно.

Он отметил, что МЧС не в состоянии погасить пламя.

«Учитывая профессионализм мчсников на россии, тактика огненного сопротивления Мариуполя точно верна. Здесь, к сожалению — не мы. Но, это не точно», — написал он.

В российском МЧС уже заявили, что серьезный пожар якобы удалось разбить на три участка. Причиной возгорания в рф назвали «аварийный режим работы линий электропередачи».

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!