Украинские военные, которые принимали участие в освобождении Харьковщины, нашли дневник российского солдата. Его передали журналистам, а позже, вероятно, этот дневник станет еще одним доказательством в деле о зверствах армии рф* в Украине.
Об этом сообщает ТСН.
Удалось установить, что дневник вел 20-летний вояка из Пскова с псевдо «Пес». Это был военнослужащий контрактной службы в составе разведбатальона. Он признавался в дневнике, что это его первая горячая точка.
Чуть ли не в каждой строке он описывает, как россияне беспощадно мародерили в украинских селах. Выяснилось, что и тетрадь, в которую он записывает свои преступления, — тоже краденая.
Военные также уточнили, что автора дневника уже нет в живых — его ликвидировали во время освобождения украинской территории от оккупантов.
Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!