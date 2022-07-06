В руки журналистов попал дневник солдата рф: записывал все свои зверства

Доказательств военных преступлений рф становится все больше. Одним из них станет дневник российского солдата, в котором тот подробно рассказал, как грабил, убивал и уничтожал имущество украинцев.

Украинские военные, которые принимали участие в освобождении Харьковщины, нашли дневник российского солдата. Его передали журналистам, а позже, вероятно, этот дневник станет еще одним доказательством в деле о зверствах армии рф* в Украине.

Об этом сообщает ТСН.

На страницах дневника подробно описаны преступления армии Кремля, которые она совершала в Харьковской области с начала полномасштабного нападения. В частности, он описывает удары из «Градов» по харьковской Салтовке: «Это было ужасно, но это было красиво. Я запомнил это на всю свою жизнь. В памяти я отложил это как «кровавая ночь».

Удалось установить, что дневник вел 20-летний вояка из Пскова с псевдо «Пес». Это был военнослужащий контрактной службы в составе разведбатальона. Он признавался в дневнике, что это его первая горячая точка.

Чуть ли не в каждой строке он описывает, как россияне беспощадно мародерили в украинских селах. Выяснилось, что и тетрадь, в которую он записывает свои преступления, — тоже краденая.

Военные также уточнили, что автора дневника уже нет в живых — его ликвидировали во время освобождения украинской территории от оккупантов.

