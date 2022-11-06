В Румынии нашли мертвого французского военного из боевой группы НАТО

В номере гостиницы на севере Бухареста нашли тело мертвого французского военнослужащего.
Об этом сообщает Agerpres.
Уборщица гостиницы обнаружила мертвым 41-летнего клиента, в горло которого были воткнуты ножницы. Военный был членом французского батальона, дислоцированного в Чинку (уезд Брашов). Именно там размещена основная часть боевой группы НАТО в Румынии.
Столичные полицейский под наблюдением прокурора бухарестского военного трибунала уже расследуют это дело. Журналисты пишут, что рассматривается версия совершения суицида.
Ранее мы рассказывали, что президент Франции Эммунаэль Макрон позвонил Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на выборах. Также он пригласил его посетить Францию в скором времени ради укрепления отношений между странами и «проведения углубленного обсуждения региональных вызовов, особенно Ирана».
Также «Курсор» сообщал о том, что двое израильтян погибли в США.