В Румынии нашли мертвого французского военного из боевой группы НАТО

В номере гостиницы на севере Бухареста нашли тело мертвого французского военнослужащего.

Об этом сообщает Agerpres.

Уборщица гостиницы обнаружила мертвым 41-летнего клиента, в горло которого были воткнуты ножницы. Военный был членом французского батальона, дислоцированного в Чинку (уезд Брашов). Именно там размещена основная часть боевой группы НАТО в Румынии.

Столичные полицейский под наблюдением прокурора бухарестского военного трибунала уже расследуют это дело. Журналисты пишут, что рассматривается версия совершения суицида.

Ранее мы рассказывали, что президент Франции Эммунаэль Макрон позвонил Биньямину Нетаниягу и поздравил его с победой на выборах. Также он пригласил его посетить Францию в скором времени ради укрепления отношений между странами и «проведения углубленного обсуждения региональных вызовов, особенно Ирана».

Также «Курсор» сообщал о том, что двое израильтян погибли в США.