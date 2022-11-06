Макрон позвонил Нетаниягу: о чем они говорили

Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу рассказал о своей телефонной беседе с президентом Франции Эммунаэлем Макроном, который поздравил его с победой на выборах.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я благодарю президента Макрона за сердечный разговор и приглашение посетить Францию в ближайшее время, чтобы укрепить отношения между странами и провести углубленное обсуждение региональных вызовов, особенно Ирана», – написал Нетаниягу.

Ранее мы рассказывали, что Биньямин Нетаниягу выступил на церемонии памяти Ицхака Рабина. По его словам, убийство премьер-министра, случившееся 27 лет назад, является жестоким и отвратительным актом, нападением на демократию, а также ужасным выражением человеческого фанатизма. Рабина он назвал патриотом, который сражался за Израиль. Также он призвал политиков после окончания избирательной компании «выбираться из окопов и уметь работать вместе».

Председатель Ликуд считает, что разногласия останутся, но «это прекрасно», потому что наличие идеологической борьбы и острых дебатов – основа демократии. Больше об этом узнайте в нашем материале.

Также «Курсор» сообщал о том, что чиновник обьяснил, почему Байден до сих пор не поздравил Нетаниягу с победой на выборах.

Помимо этого, Макрон рассказал, применит ли Франция ядерное оружие в ответ на действия *рф в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!