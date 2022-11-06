Двое израильтян погибли в США: подробности

Один из мужчин погиб в результате взрыва газопровода в своей квартире.

На территории США на выходных погибли сразу два израильтянина.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

6 ноября, в воскресенье, в Джорджии погиб израильский студент погиб в результате взрыва газопровода в своей квартире. Днём ранее, в субботу, в автокатастрофе погиб израильтянин, проживающий в Сиэтле.

Ранее мы рассказывали, что на трассе 60 вблизи Тель-Шевы в ДТП 33-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести. На место происшествия прибыли медики и фельдшеры, оказали пострадавшему медицинскую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали мужчину в больницу «Сорока». Оттуда также эвакуировали еще двух легкораненых.

Также «Курсор» сообщал о том, как несовершеннолетнего жителя Акко задержали по подозрению в нанесении ножевых ранений жителю Иерусалима. Полиция установила, что преступник поссорился с пострадавшим и ударил его оружием в спину, после чего потерпевшего с ранениями средней степени тяжести направили на лечение в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Помимо этого, стало известно о состоянии девушки, пострадавшей во время стрельбы в Кирьят-Арбе. По словам ее родственников, Тамар Аарон теперь лучше. Её выписали из реанимации и перевели в детскую палату. Семья пострадавшей поблагодарила Бога и весь народ Израиля, который подержал их семью своими молитвами.