В Сдероте мотоциклист сбил сына депутата Кнессета

В пятницу, 2 февраля в израильском городе Сдерот произошла автокатастрофа, в которой получил ранения 20-летний пешеход. Водитель мотоцикла сбил парня — пострадавшего госпитализировали.

Об этом пишет «Аруц Шева«.

Как отмечено в сообщении, 20-летний пешеход получил травмы, которые врачи расценивают как средней степени тяжести. Ему оказали помощь парамедики MDA, после чего раненого доставили в больницу «Барзилай» в Ашкелоне. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным «Newsru», пострадавшим оказался военнослужащим бригады «Гивати», а также сыном депутата Кнессета. Имя раненого не уточняется. Известно, что парень был сбит мотоциклистом, когда шел домой на выходные. Сам водитель с места происшествия после ДТП скрылся. Его разыскивают правоохранители.

С начала недели это не первое ДТП с пострадавшими. Так, в Кирьят-Гате автомобиль сбил девятилетнюю девочку. В результате ребенок получил черепно-мозговую травму. Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Состояние ребенка медики расценивают как средней тяжести.

До этого в Бейт-Шемеше автомобиль сбил 13-летнего ребенка. Подростка в состоянии средней тяжести госпитализировали в медицинское учреждение «Хадасса — Эйн-Керем» в Иерусалиме. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Полицейские начали расследование по факту аварии.