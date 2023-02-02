В Кирьят-Гате автомобиль сбил девятилетнюю девочку: первые подробности

В четверг, 2 февраля, в Кирьят-Гате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка.

Об этом пишет издание Maariv.

Ребенок был сбит автомобилем на улице Нофех. В результате удара девочка получила черепно-мозговую травму. На место аварии вызвали бригаду парамедиков МАДА, которые оказали ей первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Врачи квалифицировали состояние девочки как средней степени тяжести.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.

«Курсор» писал ранее, что в среду вечером, 1 февраля, в Бейт-Шемеше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.

Еще мы писали, что в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

Напомним, 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.