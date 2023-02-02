В Кирьят-Гате автомобиль сбил девятилетнюю девочку: первые подробности

В четверг, 2 февраля, в Кирьят-Гате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девятилетняя девочка.
Об этом пишет издание Maariv.
Ребенок был сбит автомобилем на улице Нофех. В результате удара девочка получила черепно-мозговую травму. На место аварии вызвали бригаду парамедиков МАДА, которые оказали ей первую помощь, а после госпитализировали в медицинское учреждение «Барзилай» в Ашкелоне. Врачи квалифицировали состояние девочки как средней степени тяжести.
Полиция расследует обстоятельства ДТП.
«Курсор» писал ранее, что в среду вечером, 1 февраля, в Бейт-Шемеше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.
Еще мы писали, что в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.
Напомним, 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.
Читайте также, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось.