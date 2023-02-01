В Бейт-Шемеше под колеса авто попал подросток: подробности

В среду вечером, 1 февраля, в Бейт-Шемеше произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 13-летний ребенок.

Об этом пишет издание News.walla.

Юношу сбил автомобиль на улице Сдерот Леви Эшколь. На место ДТП вызвали парамедиков, которые госпитализировали подростка в медицинское учреждение «Хадасса — Эйн-Керем» в Иерусалиме. Ребенок получил черепно-мозговую травму. Врачи квалифицировали состояние мальчика как средней степени тяжести.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства аварии.

«Курсор» писал ранее, что в среду, 25 января, в Рахате произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 10-летняя девочка. Она получила травмы средней степени тяжести.

Еще мы писали, что в Иерусалиме произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека. На дороге столкнулся мотоцикл и машина «скорой» помощи.

Напомним, 40-летний мужчина находится в состоянии средней тяжести, еще шесть человек получили легкие ранения в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и трех автомобилей на шоссе 31, недалеко от развязки Неватим в регионе Негев.

Читайте также, что недалеко от кибуца Нир-Элиягу в пятницу, 20 января, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента был серьезно ранен 30-летний мужчина, авто которого перевернулось.