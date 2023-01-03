В сети появился фильм об одной из наиболее кровавых российских пыточных в Херсоне

После освобождения Херсона от военных рф* украинские защитники обнаружили на территории несколько камер пыток. Там россияне нещадно издевались над мирными людьми, применяя к ним изощренные пытки. Выйти из такой камеры живым удавалось единицам, а те, кто побывал там и все же дождался освобождения родного города, рассказывают жуткие вещи, от которых даже у военных волосы стают дыбом.

Чтобы донести до мира хотя бы каплю того ужаса, который пережил город во время оккупации, глава пресс-службы Сил обороны Херсона Дмитрий Плетенчук снял фильм об одной из наиболее кровавых пыточных в Херсоне.

Пока россияне находились в городе пыточная никогда не пустовала — в ней одновременно удерживались десятки людей. Сюда попадали даже женщины и дети.

В своей ленте Плетенчук показал несколько инструментов для пыток из «арсенала» россиян. Например, противогаз, с помощью которого производили удушающий эффект, а также электрогриль, которым наносили тяжелые ожоги несчастным, попадавшим в камеру.

Как рассказал один из выживших после пыток, людей туда привозили ежедневно. Задержанных можно условно разделить на несколько категорий. В первую очередь, туда попадали родственники бойцов ВСУ, а также близкие тех, кто был задействован ранее в АТО на востоке. Нередко в плен попадали и простые патриоты, которые имели неосторожность вслух высказывать свои мысли и не соглашаться с действиями оккупантов. К ним россияне применяли наиболее изощренные пытки, чтобы запугать других несогласных и заставить их замолчать. Третья категория задержанных — это люди далекие от политики, но владеющие бизнесом, над ними издевались только с целью наживы.

Автор видео без прикрас демонстрирует последствия «русского мира», спутниками которого являются насилие, террор и жестокость ради забавы. Он в очередной раз доказывает, что так называемые «освободители» приносят с собой только разруху и смерть.

Стоит добавить, что после освобождения города возле пыточной нашли стихийное захоронение мирных жителей, в котором насчитали 31 тело. К сожалению, специалисты считают, что настоящее число жертв этой камеры намного больше.

Ранее Курсор писал, что разведка Украины спрогнозировала действия рф в 2023 году.

Кроме того, наш сайт сообщал, что у путина заявили о готовности к перезапуску отношений еще с одной страной.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.