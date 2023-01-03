Могут пойти по двум направлениям: разведка Украины спрогнозировала действия рф в 2023 году

По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек.

Армия рф* в 2023 году планируют дальше пытаться продолжать ведение наступательных операций в Украине. Российские оккупанты могут одновременно начать наступление с севера или востока.

Об этом сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк для РБК-Украина.

«По оценкам военной разведки Украины, россияне в следующем году и дальше будут пытаться продолжать ведение наступательных действий. Ни на одном из направлений им не удалось достичь своей цели. Они понимают, что проиграют, но завершение войны не планируют», — высказался Черняк.

Он уточнил, что разведка не может спрогнозировать, на каких именно территориях россияне планируют наступать. Рассматривается возможность того, что армия рф может одновременно наступить с севера или с востока. Впрочем, он подчеркнул, что на сегодняшний день на территории Беларуси сил и средств у оккупантов нет.

«Такие действия врага рассматриваются, и наши войска к этому готовы», – заверил представитель ГУР.

Черняк допустил, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор в незаконно аннексированный украинский Крым и захватить всю Донецкую область. Но, как он считает, оккупантам не удастся форсировать Днепр, чтобы снова захватить украинский Херсон.

«По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны-оккупанта готово», — добавил Черняк.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.