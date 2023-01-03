У путина заявили о готовности к перезапуску отношений еще с одной страной

Россия надеется, что новоизбранный президент Бразилии Луис Инасио «Лула» да Силва вскоре посетит москву*. Новый глава бразильского государства Лула был приведен к присяге 1 января после ожесточенных выборов.

Президент россии владимир путин считает, что 77-летний лидер, занимающий пост президента Бразилии в третий раз, будет способствовать перезапуску российско-бразильских отношений.

Валентина матвиенко, председатель верхней палаты россии, заявила в воскресенье, что передала Луле письменное послание президента российской федерации, сообщает государственное информационное агентство Sputnik. Матвиенко возглавляла российскую делегацию на инаугурации Лулы.

Представитель россии в Бразилии матвиенко заявила, что Лула «подтвердил свою готовность и заинтересованность в возобновлении российско-бразильских отношений в плане наращивания торгово-экономического сотрудничества, в научной сфере, в технической сфере, в сфере охраны окружающей среды, в множество других областей».

В воскресенье Луис Инасиу «Лула» да Силва в третий раз был приведен к присяге в качестве президента Бразилии на фоне угроз насилия со стороны сторонников уходящего лидера Жаира Болсонару. Во время церемонии приведения к присяге военная полиция страны задержала мужчину со взрывным устройством и ножом, когда он пытался ворваться на инаугурацию нового президента Бразилии, проходившую на эспланаде Бразилиа.

Читайте также: Турция сообщила о новом этапе в сотрудничестве с россией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.