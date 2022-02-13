В Шейх Джарре опять всполохнули ожесточенные столкновения

Полиция силой выдворяет «временный офис» Итамара Бен Гвира из района Шимон а-Цадик. Бен Гвир пообещал, что проведет ночь в районе несмотря ни на что.

Вечером в воскресенье в районе Шейх Джарре в Иерусалиме начались ожесточенные столкновения после того, как депутаты от Объединенного арабского списка столкнулись с правым законодателем, который открыл в этом районе временный офис.

Депутаты Офер Кассиф, Ахмед Тиби и Усама Саади из Объединенного арабского списка вызвали новую волну насилия в горячей точке Иерусалима в воскресенье, когда добрались к временному парламентскому офису депутата Итамара Бен Гвира

Визит членов Объединенного арабского списка вызвал ожесточенные столкновения с правыми активистами, которые собрались в Шимон а-Цадик после серии нападений на еврейских жителей за последние несколько дней.

Курсор ранее писал, что житель Ор-Акивы получил смертельное огнестрельное ранение. Мужчина скончался уже в больнице. Медики пытались его спасти, однако у низ ничего не получилось. По словам одного из членов бригады МАДА, еще на месте состояние пострадавшего оценили как критическое.

Кроме того, полиция Нью-Йорка арестовала 15-летнего подростка за нападение на еврея в Бруклине. Сообщается, что 15-летнего подростка задержали в четверг. Сейчас ему предъявлены обвинения в преступлении на почве ненависти и нападении. Камера видеонаблюдения с места нападения показала, как он ударил кулаком 24-летнего ортодоксального еврея, одетого в традиционную хасидскую одежду.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.