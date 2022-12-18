В Швейцарии со дна озера украли 230 литров алкоголя: как это случилось

В Швейцарии из озера Констанц украли 800-килограммовый шар, где настаивалась партия джина.

Об этом сообщает Switzerland Times.

Местная алкогольная компания пользуется этим водоемом, чтобы настаивать свой напиток ‒ заливает алкоголь в металлический шар и опускает на дно озера на 100 суток.

Благодаря этому джин получает особый дух и аромат. Недавно в озере оставили настаиваться 800-килограммовый шар, где было 230 литров джина. Его прикрепили к бетонному основанию на глубине нескольких метров под водой, но он внезапно исчез, что шокировало работников компании.

Куда пропал шар ‒ загадка, но сейчас ищут. Основная версия произошедшего ‒ кража.

«Они были настоящими профессионалами», ‒ сказал управляющий директор Ginial Виолончель Фиш.

В компании не сразу поняли, что произошло с 800-килограмовым шаром. За несколько дней водолазам так и не удалось обнаружить огромный объект, что посеяло панику между сотрудниками компании.

Производитель алкоголя надеется, что получит информацию об этом инциденте от свидетелей. Также возникли проблемы с возмещением ущерба, потому что страховая компания не знает ни об одном таком случае, поэтому необходимо сделать различные разъяснения.

«Курсор» сообщал, что этой осенью в Швейцарии вышел на маршрут самый длинный в мире пассажирский поезд. Состав длиной 2 км проехал по одному из самых живописных участков Ретийской железной дороги.

Руководство последней решило объединить 25 составов в один, отметим таким образом 175-летний юбилей, и привлечь внимание местной публики и иностранных туристов, побив мировой рекорд. Главное условие удавшегося эксперимента ‒ достижение абсолютной синхронизации действий шести управлявших составом машинистов. Видео с этим поездом смотрите в материале.