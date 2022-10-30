В Швейцарии вышел на маршрут самый длинный в мире пассажирский поезд.

Состав длиной два километра проехал в субботу по одному из самых живописных участков Ретийской железной дороги: по маршруту Альбула/Бернина из Преды в Берген, сообщает Euronews.

«Включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году, маршрут проходит через 22 туннеля и 48 мостов. Весь путь занимает более часа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, объединив 25 составов в один, руководство Ретийской железной дороги решило отметить 175-летний юбилей и привлечь внимание местной публики и иностранных туристов, побив мировой рекорд. Главным условием удавшегося эксперимента стала абсолютная синхронизация действий шести управлявших составом машинистов.

«За два года пандемии коронавируса мы потеряли до 30% оборота, поэтому попытались найти удачное событие, которое бы повысило осведомленность людей в мире о нашем прекрасном маршруте, включенном в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — отметил генеральный директор Ретийской железной дороги Ренато Фашиати.

Издание также отмечает, что длина поезда почти в три раза превышала протяженность самого длинного изогнутого тоннеля Ландвассер — 680 метров — и то, как состав проходил через него, больше всего поразило зрителей.

Как сообщал Курсор, в сентябре французская железнодорожная компания SNCF вместе с производителем поездов Alsto представили свою новинку — двухэтажный высокоскоростной экспресс нового поколения «TGV будущего».

Это поезд с более длинным и аэродинамическим носом, который будет работать со скоростью 350 километров в час (почти 220 миль), что и поезда TGV предыдущего поколения. Новый экспресс немного больше, поэтому салоны у него более просторные и могут вместить до 740 мест, по сравнению с нынешним максимумом в 634 места.

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