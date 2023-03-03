В США мужчина умер из-за редкой бактерии, которую подхватил во время промывания носа

19:02, Сегодня
Происшествия, Мировые новости
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Фото: pixabay.com

Американец заразился редкой амебой, поедающей мозг.

В американской Флориде местный житель скончался после заражения редкой амебой. Медики склоняются к мысли, что американец мог подхватить редкую и опаснейшую бактерию после промывания носовых пазух водой из-под крана.

Об этом пишет USA Today

Представители местных органов здравоохранения отчитались, что мужчина заразился микроскопической амебой под названием naegleria fowleri. Такие инфекции невероятно редки, тем не менее, ранее такие случаи уже были. В среднем, начиная с 2012 по 2021 год ежегодно диагностировались от 0 до 5 случаев.

Бактерия Naegleria fowleri очень специфична, и ее трудно подхватить, потому что она должна пройти прямо через нос в пазуху и попасть в мозг. Она распространена в пресных водоемах, особенно в стоячих.

Как пояснили в органах здравоохранения, пациенты зачастую заражаются, когда вода, содержащая амебу, попадает в организм через нос во время купания и ныряния в озерах и реках.

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