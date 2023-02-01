Что нужно знать о Kraken, последнем варианте COVID-19

Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, новый вариант нового коронавируса в настоящее время составляет более половины случаев заболевания COVID-19 в США.

Texas A&M Today поговорила с Ребеккой Фишер, доцентом кафедры эпидемиологии и биостатистики, и Беном Нойманом, профессором биологии и главным вирусологом Глобального исследовательского комплекса в области здравоохранения, о XBB.1.5 и о том, как развивается вирус.

Когда появился этот вариант и чем XBB.1.5 привлекает внимание вирусологов?

XBB.1.5 впервые был обнаружен в Индии в начале сентября 2022 года, но к концу недели он был обнаружен еще в шести странах мира, так что, вероятно, он присутствовал несколькими неделями раньше. XBB.1.5 имеет примерно столько же отличий от текущего вакцинного штамма Omicron (шесть), сколько Omicron по сравнению с исходным вакцинным штаммом (семь). Так много различий на таком маленьком пространстве — вот что делает вирус разрушающим вакцину, и XBB.1.5, похоже, делает это.

Может ли XBB.1.5 вызвать волну инфекций, аналогичную той, что произошла с Omicron прошлой зимой?

Да, возможна новая волна инфекций. XBB.1.5 уже доминирует в некоторых частях США, и во многих из этих мест также наблюдается рост инфекций и госпитализаций. Нет никаких оснований полагать, что он не сможет распространиться по стране, вызвав всплеск инфекций, болезней, госпитализаций и смертей.

Одной из наиболее тревожных особенностей этого варианта является то, что он кажется более заразным. Эта итерация варианта SARS-CoV-2 легче проникает в клетки, а это означает, что процесс, посредством которого вирус заражает и размножается, становится более эффективным.

Как он соотносится с другими вариантами с точки зрения вероятности госпитализации и смерти?

Особая сила XBB.1.5 заключается в том, что он может заражать людей, у которых достаточно антител, чтобы блокировать другие штаммы; он растет там, где другие штаммы не могут.

Хорошая новость заключается в том, что симптомы и тяжесть течения COVID у людей, инфицированных XBB.1.5, похоже, не отличаются от того, что медики уже наблюдают. Вариант не вызывает более тяжелого заболевания, он (как и его предшественники) вызывает тяжелое заболевание и приводит к госпитализации и смерти у некоторых людей.

Насколько эффективны вакцины и бивалентные бустеры для защиты от XBB.1.5? Могут ли люди, которые уже переболели COVID, повторно заразиться?

Свежая бустерная вакцина, по-видимому, обеспечивает достаточную защиту от инфекции XBB.1.5 в течение нескольких месяцев, но, безусловно, вакцину необходимо обновить. Это следующий большой шаг в эволюции вируса, и регулирующие органы, такие как FDA, должны определить, насколько быстрым может быть ответ. Предыдущая инфекция ничем не лучше ревакцинации, а если инфекция была вызвана другим штаммом, она будет гораздо менее эффективна, чем ревакцинация, для предотвращения повторного заражения.

Бивалентный бустер, разработанный для борьбы с вариантами Омикрона, уже доказал свою эффективность против этого новейшего варианта. Данные, опубликованные в прошлом месяце, показывают, что в возрастной группе самого высокого риска бустерная вакцина обеспечивает в четыре-пять раз лучшую защиту от XBB.1.5 по сравнению с оригинальной формулой вакцины.

Эффективность вакцины со временем снижается после каждой прививки, и максимальная защита достигается только при наличии полного набора рекомендуемых доз вакцины (включая бустеры) в любой момент времени. Любой, кто получил первоначальную серию вакцин до 2022 года, не должен считать себя защищенным. Повторные приступы COVID несут более высокий риск долговременного заболевания и инвалидности.

Что этот новейший вариант говорит нам о том, как развивается вирус?

Эволюция всегда будет непредсказуемой, но с общим уровнем иммунитета, который есть у всех сейчас, действительно только вирусы, которые существенно отличаются от вакцины, имеют шанс расти. Это хорошая вещь. Благодаря лучшему охвату вакцинацией мы можем загнать вирус в угол с точки зрения ограничения того, как он может измениться в будущем.

Ранее Курсор писал, что ученые предупреждаю о рисках от повторных бустеров против COVID. Новое исследование показывает, что повторные бустеры против COVID-19 вредят ответу Т-клеток.

Новый штамм COVID Kraken: что нужно знать об этом варианте. Ученые заявили, что появился новый вариант под названием XBB.1.5.

Также в США предупредили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом. Центры по контролю за заболеваниями (CDC) и Управление по лекарствам США (FDA) объявили о возможной связи между последней вакциной Pfizer и инсультом у людей в возрасте 65 лет и старше.

Курсор сообщал, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен».

Наша редакция также сообщала, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против Омикрона.