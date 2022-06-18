В столице Афганистана прогремел взрыв

В субботу утром в сикхском храме в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, сообщил представитель храма. Неизвестно, пострадал ли кто-то в результате инцидента.
«В храме находилось около 30 человек. Мы не знаем, сколько из них живы, а сколько погибли. Талибы не разрешают нам войти внутрь, мы не знаем, что делать», — сказал агентству Рейтер чиновник Горнам Сингх.
Представители Талибана не подтвердили факт взрыва. Местная телекомпания Толо показала кадры, на которых видно, как из района поднимается тяжелый серый дым.
Ранее редакция нашего сайта писала, что на севере Израиля в собственной машине застрелили мужчину. 43-летний мужчина был застрелен в своей машине в северном городе Бина в понедельник вечером на фоне продолжающейся волны насильственных преступлений в израильских арабских общинах.
Кроме того, Курсор сообщал, что пожар произошел в здании на улице Тимна в промышленной зоне Холона. Врачи эвакуировали троих раненых, в том числе 44-летнего мужчину в состоянии средней тяжести с ожогами и в полном сознании, в больницу Шеба в Тель-Ха-Шомер, а двух раненых в легком состоянии — в больницу Вольфсон.