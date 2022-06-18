В столице Афганистана прогремел взрыв

В одном из храмов Кабула прогремел взрыв. Сообщается о том, что в момент взрыва в храме находились более тридцати человек и сейчас неизвестно, пострадал ли кто-то.

В субботу утром в сикхском храме в столице Афганистана Кабуле прогремел взрыв, сообщил представитель храма. Неизвестно, пострадал ли кто-то в результате инцидента.

«В храме находилось около 30 человек. Мы не знаем, сколько из них живы, а сколько погибли. Талибы не разрешают нам войти внутрь, мы не знаем, что делать», — сказал агентству Рейтер чиновник Горнам Сингх.

Представители Талибана не подтвердили факт взрыва. Местная телекомпания Толо показала кадры, на которых видно, как из района поднимается тяжелый серый дым.