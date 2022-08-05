В Таиланде при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек

Серьезный пожар вспыхнул в ночном клубе Mountain B в провинции Чонбури, Таиланд, в ночь на пятницу, 5 августа. В результате трагедии погибли 13 человек и еще 35 получили ранения.
По данным СМИ, пожар вспыхнул около часа ночи по местному времени. Причина пожара пока неизвестна.
По данным полиции, все опознанные жертвы являются гражданами Таиланда.
ไฟไหม้ผับMountainB#สัตหีบ#ไฟไหม้ผับ#ชลบุรี pic.twitter.com/CtHcAQppGI
— AgisslllBlues (@agisslll) August 5, 2022
นาทีระทึก! เพลิงไหม้ผับ MountainB สัตหีบ กลางดึก นักเที่ยวเสียชีวิต 13 คน บาดเจ็บอีกจำนวนมาก#ไฟไหม้ผับชลบุรี#ไฟไหม้mountainB
อ่านต่อ https://t.co/HLFOFQrj6q pic.twitter.com/nJYGiVLYL4
— เรื่องเด่นออนไลน์ (@RDnews_Online) August 5, 2022
Напомним, что рано утром в четверг палестинские террористы открыли огонь по евреям во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих в Шхеме.Арабы легко ранили по меньшей мере трех израильтян.
Наш сайт информировал о подозрении на поджог: в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная. Пожар во вторник вечером в закусочной «Paris Texas», которая в настоящее время закрыта до особого распоряжения, возник в зоне киосков на территории фондовой биржи в Рамат-Гане.