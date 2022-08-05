В Таиланде при пожаре в ночном клубе погибли 13 человек

Несколько десятков посетителей заведения пострадали. По данным полиции, все опознанные жертвы являются гражданами Таиланда.

Серьезный пожар вспыхнул в ночном клубе Mountain B в провинции Чонбури, Таиланд, в ночь на пятницу, 5 августа. В результате трагедии погибли 13 человек и еще 35 получили ранения.

По данным СМИ, пожар вспыхнул около часа ночи по местному времени. Причина пожара пока неизвестна.

По данным полиции, все опознанные жертвы являются гражданами Таиланда.

Напомним, что рано утром в четверг палестинские террористы открыли огонь по евреям во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих в Шхеме.Арабы легко ранили по меньшей мере трех израильтян.

Наш сайт информировал о подозрении на поджог: в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная. Пожар во вторник вечером в закусочной «Paris Texas», которая в настоящее время закрыта до особого распоряжения, возник в зоне киосков на территории фондовой биржи в Рамат-Гане.