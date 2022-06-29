Подозрение на поджог: в Рамат-Гане вспыхнула популярная закусочная

«Мы быстро отремонтируем и вернемся к работе», — обещают владельцы. Неясно, что стало причиной возгорания, но расследуется возможность поджога.

Во вторник вечером в Рамат-Гане загорелась закусочная с гамбургерами, что могло быть поджогом, сообщает Israel Hayom.

Пожар в закусочной «Paris Texas», которая в настоящее время закрыта до особого распоряжения, возник в зоне киосков на территории фондовой биржи в Рамат-Гане.

Неясно, что стало причиной возгорания, но расследуется возможность поджога.

Итамар Винтрауб, один из владельцев гамбургер-бара, рассказал: «В четыре утра нам позвонили из полиции и попросили побыстрее приехать на место, потому что горит наш «Paris Texas», на месте работают пожарные. Все партнеры быстро прибыли на территорию. Мы установили серьезность повреждений и в ближайшие дни также выясним, что стало источником возгорания и был ли это поджог».

Он добавил: «Надеюсь, что источник огня — это не зависть другого человека или бизнеса. В любом случае мы будем усердно работать, чтобы отремонтировать это место, и мы обещаем, что быстро вернемся к делу».

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