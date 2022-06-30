Палестинские террористы открыли стрельбу по еврейским паломникам в Шхеме: опубликовано видео

Военные заявляют, что палестинские арабы открыли «массовую стрельбу» по верующим, прибывшим помолиться в еврейской святыне в Шхеме.

Рано утром в четверг палестинские террористы открыли огонь по евреям во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих в Шхеме. Арабы легко ранили по меньшей мере трех израильтян.

Столкновения начались, когда сотни верующих-евреев под военным конвоем прибыли помолиться к могиле Иосифа на окраине Шхема. По данным Армии обороны Израиля, вооруженные палестинцы вели «массированный огонь» по комплексу.

«Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь по источнику стрельбы», — говорится в заявлении военных.

Среди раненых израильтян был бригадный генерал Рой Цвейг, возглавляющий Самарийскую региональную бригаду. Военные заявили, что его доставили в больницу для лечения после осколочного ранения.

Двое других пострадавших израильтян — гражданские лица.