Палестинские террористы открыли стрельбу по еврейским паломникам в Шхеме: опубликовано видео

Фото: Nasser Ishtayeh/Flash90
Военные заявляют, что палестинские арабы открыли «массовую стрельбу» по верующим, прибывшим помолиться в еврейской святыне в Шхеме.
Рано утром в четверг палестинские террористы открыли огонь по евреям во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих в Шхеме. Арабы легко ранили по меньшей мере трех израильтян.
Столкновения начались, когда сотни верующих-евреев под военным конвоем прибыли помолиться к могиле Иосифа на окраине Шхема. По данным Армии обороны Израиля, вооруженные палестинцы вели «массированный огонь» по комплексу.
«Солдаты ЦАХАЛа открыли ответный огонь по источнику стрельбы», — говорится в заявлении военных.
Среди раненых израильтян был бригадный генерал Рой Цвейг, возглавляющий Самарийскую региональную бригаду. Военные заявили, что его доставили в больницу для лечения после осколочного ранения.
Двое других пострадавших израильтян — гражданские лица.
ЦАХАЛ заявил, что войска эвакуировали всех верующих из Шхема.
На видео, опубликованных в социальных сетях, слышны выстрелы, когда молящиеся толпятся во дворе храма.
«Мы не откажемся от могилы Иосифа», — сказал глава регионального совета Самарии Йосси Даган, находившийся у могилы Иосифа во время столкновений.
Еврейские паломничества к Могиле Иосифа обычно разрешаются только раз в месяц под усиленной охраной. Во время этих посещений палестинцы часто бросают камни в войска, атакуют их коктейлями Молотова и стреляют.
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