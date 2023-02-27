В Тель-Авиве арестовали известного графического дизайнера: в чем его подозревают

17:23, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
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Фото: Pixabay

Знаменитость уже освободили на ограничительных условиях.

Жителя Тель-Авива Бен-Бен Хорина, известного в сфере производства и продажи цифровых произведений искусства типа NFT, арестовали по подозрению в налоговых правонарушениях.

Об этом сообщает Maariv.

Сперва графического дизайнера задержали, но после освободили на ограничительных условиях по подозрению в налоговых правонарушениях на сумму около трех миллионов шекелей от продажи его цифровых работ.

Ранее мы рассказывали, что 30-летнего жителя Бейт-Шемеша задержали в понедельник, 27 февраля, по подозрению в совершении сексуальных действий в отношении подростка.

Также «Курсор» сообщал, что все шесть подозреваемых, включая двух несовершеннолетних, которые были задержаны вечером накануне в связи с участием в погроме в деревне Хауара, были освобождены из-под стражи. Один из подозреваемых был помещен под домашний арест.

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