В Тель-Авиве пассажир напал на водителя автобуса с ножом

По данным полиции, подозреваемый в нанесении ножевого ранения, 21-летний житель Тель-Авива, был арестован после того, как попытался скрылся с места происшествия.

Водитель автобуса в возрасте около 50 лет получил ножевое ранение средней тяжести на улице Хатаясим в Тель-Авиве, сообщает служба скорой помощи «Маген Давид Адом».

Сотрудники правоохранительных органов считают, что инцидент произошел после ссоры между водителем и пассажиром и не был террористической атакой.

Раненый доставлен машиной MDA в медицинский центр «Шиба» в Рамат-Гане.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

Кроме того, Курсор писал, что спасатели достали отца и дочь из колодца в районе Пардес-Ханны. Сообщается, что четырехлетняя девочка получила при падении травмы средней тяжести в области живота и ног. А вот ее 37-летний отец, к счастью, отделался легкими травмами.

Еще напомним, что на улице Кирьят-Яарим в поселении Гиват-Зеэв произошел взрыв. После этого начался большой пожар. На место прибыли пожарные и парамедики МАДА.