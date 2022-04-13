В Тулькарме силы безопасности арестовали разыскиваемого палестинского араба

Полицейские под прикрытием арестовали разыскиваемого палестинца в городе Тулькарм в Самарии в ходе дневной операции, сообщает полиция.
Подозреваемый сначала попытался сбежать, когда полицейские попытались его задержать. Затем он был подстрелен и взят под стражу.
По данным полиции, на месте происшествия, недалеко от местного университета Хадури, начались столкновения.
Как сообщается, во время столкновений полицейские опознали вооруженного мужчину и открыли по нему огонь.
Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что во время инцидента два человека получили огнестрельные ранения.4
Ранее Курсор писал, что Зиад Аль-Нахала, лидер террористической организации «Исламский джихад», не исключает возможности военного противостояния с Израилем. Террористическая организация «Исламский джихад» выступила с официальным заявлением, объявив о «повышенной боеготовности» и возможности начала боевых действий против Израиля, а также объявила о «расширении набора в ряды боевиков и командиров».
Еще мы передавали, что официальный представитель Нацерета назвал ликвидированного террориста «мучеником». Заместитель мэра северного израильского города Нацерет назвал боевика палестинского исламского джихада, ликвидированного в перестрелке с израильскими войсками в Дженине в субботу утром, «мучеником».