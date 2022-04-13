В Тулькарме силы безопасности арестовали разыскиваемого палестинского араба

Сотрудники полиции заметили в толпе протестующих разыскиваемого палестинца, после чего попытались его арестовать. Однако мужчина начал убегать, из-за чего полиции пришлось открыть огонь по нему.

Полицейские под прикрытием арестовали разыскиваемого палестинца в городе Тулькарм в Самарии в ходе дневной операции, сообщает полиция.

Подозреваемый сначала попытался сбежать, когда полицейские попытались его задержать. Затем он был подстрелен и взят под стражу.

По данным полиции, на месте происшествия, недалеко от местного университета Хадури, начались столкновения.

Как сообщается, во время столкновений полицейские опознали вооруженного мужчину и открыли по нему огонь.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что во время инцидента два человека получили огнестрельные ранения.4