В Тулькарме силы безопасности арестовали разыскиваемого палестинского араба

15:13, Сегодня
Происшествия, Новости Израиля
Женщина в наручниках фото
Фото: depositphotos.com

Сотрудники полиции заметили в толпе протестующих разыскиваемого палестинца, после чего попытались его арестовать. Однако мужчина начал убегать, из-за чего полиции пришлось открыть огонь по нему.

Полицейские под прикрытием арестовали разыскиваемого палестинца в городе Тулькарм в Самарии в ходе дневной операции, сообщает полиция.

Подозреваемый сначала попытался сбежать, когда полицейские попытались его задержать. Затем он был подстрелен и взят под стражу.

По данным полиции, на месте происшествия, недалеко от местного университета Хадури, начались столкновения.

Как сообщается, во время столкновений полицейские опознали вооруженного мужчину и открыли по нему огонь.

Министерство здравоохранения Палестины сообщает, что во время инцидента два человека получили огнестрельные ранения.4

Ранее Курсор писал, что Зиад Аль-Нахала, лидер террористической организации «Исламский джихад», не исключает возможности военного противостояния с Израилем. Террористическая организация «Исламский джихад» выступила с официальным заявлением, объявив о «повышенной боеготовности» и возможности начала боевых действий против Израиля, а также объявила о «расширении набора в ряды боевиков и командиров».

Еще мы передавали, что официальный представитель Нацерета назвал ликвидированного террориста «мучеником». Заместитель мэра северного израильского города Нацерет назвал боевика палестинского исламского джихада, ликвидированного в перестрелке с израильскими войсками в Дженине в субботу утром, «мучеником».

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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