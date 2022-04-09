ЦАХАЛ опубликовал кадры операции в Дженине

Видео с кадрами военной операции в Дженине были опубликованы ЦАХАЛом. Во время операции убит один палестинский террорист, также задержано трое подозреваемых.

Армия обороны Израиля опубликовала видео с камер наблюдения, сделанное 9 апреля в Дженине во время утреннего рейда.

Во время рейда солдаты ЦАХАЛа попали под обстрел, к счастью, никто не пострадал. Был застрелен палестинский боевик Исламского джихада, а 13 палестинцев получили ранения при проведении военной операции.

IDF publishes bodycam footage of special forces operating in Jenin and Burqin this morning. pic.twitter.com/UJ6gykAO92 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 9, 2022

Трое подозреваемых в терроризме были задержаны, в том числе один боевик с тяжелым ранением был направлен в больницу Рамбам города Хайфа для оказания ему помощи.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ завершил операцию в Дженине. По подозрению в причастности к террористической деятельности задержаны три человека, информации, имеют ли они отношение к подготовке теракта в Тель-Авиве пока нет.

«Курсор» публиковал данные, что ЦАХАЛ эвакуировал раненого палестинского араба из Дженина. ЦАХАЛ проводил операцию по задержанию отца террориста, устроившего теракт в Тель-Авиве, однако, согласно данным, араб не находился дома.

Кроме того, мы писали о предотвращении попытку контрабанды оружия через иорданскую границу. Контрабанда оружия на границе с Иорданией была пресечена армией обороны Израиля. У задержанного было изъято 30 единиц различных видов оружия.