ЦАХАЛ опубликовал кадры операции в Дженине

Армия обороны Израиля опубликовала видео с камер наблюдения, сделанное 9 апреля в Дженине во время утреннего рейда.

Во время рейда солдаты ЦАХАЛа попали под обстрел, к счастью, никто не пострадал. Был застрелен палестинский боевик Исламского джихада, а 13 палестинцев получили ранения при проведении военной операции.

IDF publishes bodycam footage of special forces operating in Jenin and Burqin this morning. pic.twitter.com/UJ6gykAO92

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 9, 2022