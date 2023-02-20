В Турции новые разрушения вследствие землетрясений: появились первые кадры

На Юге Турции зафиксированы новые землетрясения, которые спровоцировали панику и новые разрушения.

Об этом сообщает Hurriyet.

Сразу два землетрясения магнитудой в 6,4 и 5,8 балла произошли с интервалом в 3 минуты на территории южной провинции Хатай, граничащей с Сирией. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, эпицентр первого землетрясения зафиксировали в муниципалитете Дефне на глубине 16,74 км. Второе произошло в соседнем Самандаге на глубине 7 километров.

Вследствие новых подземных толчков возникли дополнительные разрушения, а также местные жители начали паниковать. По всей провинции отключили свет, на места происшествий уже отправили спасателей, эвакуирующих людей.





Ранее мы рассказывали, что вследствие катастрофических землетрясений в Турции разрушены или серьезно повреждены примерно 118 тысяч зданий. По данным министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурата Курума, в зоне подземных толчков зафиксировано 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нужно снести или реконструировать.

По словам чиновника, запущена кампания по строительству нового жилья, которое будет более безопасным в условиях сейсмической зоны. Он добавил, что уже в следующем месяце начнут строить 30 тысяч домов, но эта цифра может увеличиться.

Также «Курсор» сообщал, что в Кирьят-Гате проводят немедленную эвакуацию здания вследствие землетрясения.