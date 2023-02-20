Последствия землетрясения: в Кирьят-Гате проводят немедленную эвакуацию здания

В Кирьят-Гате проводят немедленную эвакуацию здания после того, как в Израиле ощущалось землетрясение.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас».

Это обусловлено подозрением на обрушение здания на ул. Сдерот-Гат 58 из-за трещин, обнаруженных на третьем и пятом этажах после землятресения.

Отметим, что сегодняшним вечером, 20 февраля, произошло землетрясение на севере и в центре Израиля. Находившиеся на последних этажах высотных зданий рассказали, что всё тряслось.

По информации геологического института минэнергетики Израиля, землетрясение в нашей стране ощущалось в 19:00. В Турции-Сирии зафиксированы толчки на 6.3 балла.

Появились видео землетрясения в Герцлии, Кфар-Сабе и Бней-Брак, где треснули стены квартир.





Также командования тыла предоставила инструкцию на случай землетрясения:



Ранее мы рассказывали, что вследствие катастрофических землетрясений в Турции разрушены или серьезно повреждены примерно 118 тысяч зданий. По словам министра по вопросам окружающей среды, урбанизации и климата Мурата Курума, в зоне подземных толчков насчитали 118 тысяч серьезно поврежденных зданий, которые нужно снести или реконструировать.

Чиновник заявил, что запущена кампания по строительству нового жилья, которое будет более безопасным в условиях сейсмической зоны. Он добавил, что уже в следующем месяце начнут строить 30 тысяч домов, но эта цифра может увеличиться.

Также «Курсор» сообщал, что вчера, 19 февраля, на севере Японии произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов по шкале Рихтера. В Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре рассказали, что эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тысяч человек.