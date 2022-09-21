В Украине открыли 30 дел относительно сексуальных преступлений россиян

В настоящее время в Украине открыто 30 уголовных производств относительно изнасилований, совершенных солдатами рф*.

Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов, отвечая на вопросы относительно сексуальных преступлений россиян.

«Это те уголовные производства, которые нам известны, и которые либо еще готовятся, либо уже переданы в суд», — сказал он.

Смирнов отметил, что еще предстоит освобождать многие наши территории, и мы узнаем все зверства россиян и тогда украинские правоохранители докажут их в Международном уголовном суде и на международном трибунале.

«Курсор» писал ранее, что между министром обороны россии сергеем шойгу и руководителем росгвардии виктором золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

Еще мы писали, что министр обороны российской федерации сергей шойгу заявил, что главными приоритетами российской «спецоперации» в Украине являются «сохранение жизни и здоровья подчиненного личного состава, ликвидация угроз безопасности гражданского населения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!